Вблизи Каменска-Уральского ввели реверсивное движение из-за смертельного ДТП

В результате столкновения автомобилей Lada Priora и Scania один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой помощи для оказания помощи пострадавшим и регулирования трафика.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и четко следовать указаниям инспекторов ДПС.
По возможности рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения для избежания заторов в зоне аварии.