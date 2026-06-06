Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вблизи Каменска-Уральского ввели реверсивное движение из-за смертельного ДТП

На 104-м километре автодороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» вблизи Каменска-Уральского (Свердловская область) организовано реверсивное движение после смертельного ДТП, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Источник: Коммерсантъ

В результате столкновения автомобилей Lada Priora и Scania один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой помощи для оказания помощи пострадавшим и регулирования трафика.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и четко следовать указаниям инспекторов ДПС.

По возможности рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения для избежания заторов в зоне аварии.