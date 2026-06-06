Бастрыкин заинтересовался плохой дорогой в Нижегородской области

В Следственный комитет РФ обратились жители деревни Малое Мартово Павловского МО Нижегородской области, пожаловавшись на плохую автомобильную дорогу, ведущую в населённый пункт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Автотрасса долгое время находится в плачевном виде. Здесь нет асфальтового покрытия, а грунтовое полотно размывается. В результате на дороге появились глубокие ямы и колеи, по которым сложно проехать даже машинам экстренных служб.
Отмечается, что сельчане не раз обращались в компетентные органы, однако пока безрезультатно.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Саетовича Ахметшина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по восстановлению прав жителей населённого пункта на качественную дорожную инфраструктуру», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.