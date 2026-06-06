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Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка в Краснодаре

Инцидент произошёл в одном из дворов по улице Ратной Славы.

Источник: t.me/kubansledcom

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю инициировало передачу себе уголовного дела о массовой драке, в которой пострадал несовершеннолетний. Инцидент произошёл во дворе на улице Ратной Славы.

Дело по статье о хулиганстве было возбуждено органами внутренних дел.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе краевоего управления Андрею Маслову представить доклад по передачи материалов из полиции в СК и обстоятельствам произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

СК