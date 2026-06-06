Автолюбительница пострадала в утреннем ДТП

Сегодня, 6 июня, коло половины седьмого часа утра на перекрестке улиц Фрунзе и 9 апреля в Калининграде выезжавший со второстепенной дороги водитель автомобиля «Лада» столкнулся со «Шкодой», за рулем которой находилась 64-летняя женщина.
В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
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