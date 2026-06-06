В Нижегородской области обновили карту пожарной опасности лесов

По состоянию на 6 июня в лесах, расположенных на территории Нижегородской области, установлен разный уровень пожароопасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства лесного хозяйства.
На официальном ресурсе ведомства ежедневно обновляется специальная карта, на которой указано, в каких районах области запрещено посещать леса.
Специалисты Минсельхоза подчёркивают, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности помогает существенно снижать число возгораний, случающихся по вине человека.
«При обнаружении возгораний необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800)100−94−00 и в региональную диспетчерскую службу: 8 (831)430−01−23», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.