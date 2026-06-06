В мае на Среднем Урале нашли живыми 89 пропавших, еще 7 погибли

В мае 2026 года в отряд «ЛизаАлерт» поступало 138 заявок о пропаже. Из них 89 удалось найти живыми, еще 7 нашли мертвыми. Еще 11 человек самостоятельно нашли родные, 9 человек найти так и не удалось.