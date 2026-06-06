В Пермском крае ребёнок выпал из окна четвёртого этажа

Ребёнок, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на четвёртом этаже в посёлке Уральский, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Пострадавшего оперативно госпитализировали со множественными травмами. Глава администрации Нытвенского округа Александр Косовских сообщил, что медики провели все необходимые мероприятия по спасению ребёнка, после чего передали его на лечение и восстановление в краевую больницу.
«Прогноз врачей на данный момент позитивный. По данному факту следственные органы проведут проверку и дадут правовую оценку случившегося», — сообщил Александр Косовских на личной странице во «ВКонтакте».
МЧС России напоминает о безопасности в сезон открытых окон:
установите на окна блокираторы;
не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты;
не ставьте к окнам диваны и стулья;
москитные сетки не уберегут от падения.
«Уважаемые взрослые! Такие несчастные случаи ещё раз напоминают: жизнь и здоровье наших детей находится в наших руках! Пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра — это может привести к беде», — обратился к жителям глава администрации округа.
Напомним, в Перми 4-летний мальчик почти на сутки остался с пятимесячной сестрой один дома. От голода и страха ребёнок решился выбраться через окно и упал на козырёк. Ребёнка спас прохожий. Подробнее — в материале.