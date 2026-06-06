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На Урале дело об убийстве первоклассника 30 лет назад вернули в прокуратуру

Свердловский областной суд отправил дело Бориса Субботина, обвиняемого в убийстве и развратных действиях в отношении первоклассника в 1995 году, обратно в прокуратуру Орджоникидзевского района.

Причина — грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые невозможно исправить в судебном заседании. При этом меру пресечения обвиняемому оставили прежней — содержание под стражей, срок продлили до 4 августа 2026 года. Об этом сообщает JustMedia.ru.

По версии следствия, Субботин вместе со знакомым заманил семилетнего мальчика в машину, вывез на берег озера Свакуль, совершил развратные действия, затем убил ребёнка и выбросил тело в озеро. На следующий день сообщники потребовали выкуп в 50 тысяч долларов.

В ходе процесса в районном суде гособвинитель переквалифицировал часть статей: из обвинения исключили признак преступления группой лиц, а также не нашли подтверждений факту полового сношения с ребёнком. В итоге изнасилование заменили на развратные действия. Сам Субботин вину не признал и указывал на других причастных.

В марте 2026 года его признали виновным по нескольким статьям УК РСФСР и приговорили к 10 годам колонии строгого режима. От наказания за другие эпизоды освободили за истечением сроков давности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск на 1 млн рублей. Однако теперь приговор отменён, дело направлено прокурору для устранения нарушений.