На Урале дело об убийстве первоклассника 30 лет назад вернули в прокуратуру

Причина — грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые невозможно исправить в судебном заседании. При этом меру пресечения обвиняемому оставили прежней — содержание под стражей, срок продлили до 4 августа 2026 года. Об этом сообщает JustMedia.ru.
По версии следствия, Субботин вместе со знакомым заманил семилетнего мальчика в машину, вывез на берег озера Свакуль, совершил развратные действия, затем убил ребёнка и выбросил тело в озеро. На следующий день сообщники потребовали выкуп в 50 тысяч долларов.
В ходе процесса в районном суде гособвинитель переквалифицировал часть статей: из обвинения исключили признак преступления группой лиц, а также не нашли подтверждений факту полового сношения с ребёнком. В итоге изнасилование заменили на развратные действия. Сам Субботин вину не признал и указывал на других причастных.
В марте 2026 года его признали виновным по нескольким статьям УК РСФСР и приговорили к 10 годам колонии строгого режима. От наказания за другие эпизоды освободили за истечением сроков давности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск на 1 млн рублей. Однако теперь приговор отменён, дело направлено прокурору для устранения нарушений.