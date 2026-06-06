На Урале дело об убийстве первоклассника 30 лет назад вернули в прокуратуру

В марте 2026 года его признали виновным по нескольким статьям УК РСФСР и приговорили к 10 годам колонии строгого режима. От наказания за другие эпизоды освободили за истечением сроков давности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск на 1 млн рублей. Однако теперь приговор отменён, дело направлено прокурору для устранения нарушений.