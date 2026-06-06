В Москве предупредили об уловке мошенников с письмами о «видеоконференции»

«Новая уловка мошенников: аферисты начали направлять электронные письма со ссылкой на видеоконференцию», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Таким образом был обманут 88-летний москвич, которому «правоохранитель» сообщил о переводе якобы от имени пенсионера средств на финансирование преступной деятельности.
«Лжесиловик убедил пострадавшего… в снятии всех накоплений и передаче наличности внештатному сотруднику», — рассказали в прокуратуре.
При этом пенсионера убедили, что деньги якобы будут возвращены с процентами.
В итоге мужчина передал мошенникам более 4 млн рублей.
В прокуратуре напомнили, что не следует открывать сомнительные сообщения, переходить по ссылкам и перезванивать по номерам телефонов, которые прислали незнакомцы по электронной почте или в соцсетях.