В Пермском крае следователи устанавливают причины падения ребенка из окна

Как ранее писала «Комсомолка», ребенок получил многочисленные травмы, но, к счастью, остался жив. Его срочно доставили в краевую больницу. его жизни и здоровью ничего не угрожает. И, как сообщил глава Нытвенсокго округа Александр Косовских, «прогноз врачей на данный момент позитивный».