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2 млн рублей забрала у пенсионерки юная пособница под Волгоградом

Девушка из Липецка помогала аферистам.

В Волгоградской области полицейские задержали 18-летнюю жительницу Липецка, которую подозревают в участии в обмане 77-летней женщины на сумму около 2 миллионов рублей.

По данным регионального управления МВД, жительнице рабочего поселка Елань в апреле 2026 года звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Госуслуг, налоговой службы и правоохранительных органов. Пенсионерку убедили, что ее деньги якобы переведены в недружественное государство. Чтобы избежать вымышленной уголовной ответственности, женщине предложили обналичить сбережения и передать их курьеру для «декларирования». За деньгами приехала девушка, которой потерпевшая отдала около 2 миллионов рублей.

«Подозреваемую задержали по месту жительства, где она полностью призналась в содеянном», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что волгоградец намеренно наехал на пешехода и получил условный срок.