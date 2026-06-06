2 млн рублей забрала у пенсионерки юная пособница под Волгоградом

В Волгоградской области полицейские задержали 18-летнюю жительницу Липецка, которую подозревают в участии в обмане 77-летней женщины на сумму около 2 миллионов рублей.
По данным регионального управления МВД, жительнице рабочего поселка Елань в апреле 2026 года звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Госуслуг, налоговой службы и правоохранительных органов. Пенсионерку убедили, что ее деньги якобы переведены в недружественное государство. Чтобы избежать вымышленной уголовной ответственности, женщине предложили обналичить сбережения и передать их курьеру для «декларирования». За деньгами приехала девушка, которой потерпевшая отдала около 2 миллионов рублей.
«Подозреваемую задержали по месту жительства, где она полностью призналась в содеянном», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что волгоградец намеренно наехал на пешехода и получил условный срок.