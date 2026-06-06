В Ростове на Левенцовке почти месяц нет горячей воды

В Ростове, в микрорайоне «Левенцовский», местные жители возмущены тем, что в некоторых домах до сих пор не дали горячую воду. Ее отключили еще 12 мая из-за плановой опрессовки сетей. В управляющей компании обещали вернуть ресурс 5 июня. Кому-то из жителей повезло — в одних домах горячая вода появилась даже раньше обещанного срока.