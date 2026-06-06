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В Кудымкаре отца осудили за избиение шестилетнего сына

Мужчину приговорили к обязательным работам.

Источник: Комсомольская правда

В Кудымкаре 38-летний мужчина, решив «повоспитывать» своего шестилетнего сына, сильно ударил его ладонью по лицу. У мальчика от пощечины на щеке и ухе появились кровоподтеки.

Так как подобный случай был далеко не первым — на мужчину уже составляли административный протокол за аналогичное деяние — в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

— В судебном заседании подсудимый вину не признал, полагал, что вышеуказанное деяние должно быть декриминализовано, поскольку его действия по отношению к малолетнему сыну носили исключительно воспитательный характер, — сообщили в Кудымкарском городском суде.

В результате мужчина был признан виновным в избиении ребенка и приговорен к обязательным работам на 180 часов.