Жителя Самары будут судить за угрозы судье в социальных сетях

Полицейские установили личность комментатора. Им оказался некий С. 4 июня его задержали, допросили, и он дал признательные показания. В тот же день ему предъявили обвинение по части 1 статьи «Угроза убийством либо причинением вреда здоровью в связи с осуществлением правосудия».