В Петербурге арестовали колумбийца за попытку стать наёмником ВСУ

Обвинение было предъявлено Урбано 5 июня 2026 года. Следствие настаивало на аресте, аргументируя это тем, что у обвиняемого нет законных источников дохода и имеются крупные карточные долги, что, по мнению следствия, может подтолкнуть его к повторной попытке стать наёмником. Суд согласился с доводами следствия и заключил Урбано под стражу до 3 августа. Кроме того, он также подозревается в совершении преступления по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), по которой он был первоначально задержан 12 марта 2026 года.