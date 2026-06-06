В Петербурге арестовали колумбийца за попытку стать наёмником ВСУ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Колумбии Обандо Урбано. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30 и 359 Уголовного кодекса РФ (покушение на участие в качестве наёмника в вооружённом конфликте).
По версии следствия, 11 марта 2026 года Урбано, не имея гражданства России или Украины и не проживая постоянно на их территориях, вступил в переписку с вербовщиком ВСУ в социальной сети TikTok. В ходе переписки он выразил намерение вступить в украинскую армию и участвовать в боевых действиях против России. Однако, по независящим от него причинам, свой замысел он не довёл до конца: его задержал сотрудник отдела дознания Пулковской таможни.
Обвинение было предъявлено Урбано 5 июня 2026 года. Следствие настаивало на аресте, аргументируя это тем, что у обвиняемого нет законных источников дохода и имеются крупные карточные долги, что, по мнению следствия, может подтолкнуть его к повторной попытке стать наёмником. Суд согласился с доводами следствия и заключил Урбано под стражу до 3 августа. Кроме того, он также подозревается в совершении преступления по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), по которой он был первоначально задержан 12 марта 2026 года.