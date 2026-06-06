Аксенов заявил о временной невозможности полного решения топливного вопроса

Начиная с 31 мая в Крыму бензин марки АИ-95 отпускается в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Были установлены ограничения — не более 20 литров в одни руки. Позже для частных машин продажу за наличные приостановили.