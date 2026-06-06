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Аксенов заявил о временной невозможности полного решения топливного вопроса

Сергей Аксенов: полностью решить топливный вопрос в Крыму сейчас невозможно.

Источник: Комсомольская правда

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на сегодняшний день полностью обеспечить потребности полуострова в горючем не представляется возможным. При этом, по его словам, все сложные вопросы решаются оперативно, в ручном режиме, а власти рассматривают каждое обращение граждан.

«В ближайшие выходные мы продолжим работать над урегулированием ситуации и сообщим о результатах жителям и гостям полуострова», — пообещал руководитель региона.

Начиная с 31 мая в Крыму бензин марки АИ-95 отпускается в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Были установлены ограничения — не более 20 литров в одни руки. Позже для частных машин продажу за наличные приостановили.

По оценке Аксенова, на стабилизацию ситуации потребуется около 30 дней.

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