Аксенов заявил о временной невозможности полного решения топливного вопроса

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на сегодняшний день полностью обеспечить потребности полуострова в горючем не представляется возможным. При этом, по его словам, все сложные вопросы решаются оперативно, в ручном режиме, а власти рассматривают каждое обращение граждан.
«В ближайшие выходные мы продолжим работать над урегулированием ситуации и сообщим о результатах жителям и гостям полуострова», — пообещал руководитель региона.
Начиная с 31 мая в Крыму бензин марки АИ-95 отпускается в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Были установлены ограничения — не более 20 литров в одни руки. Позже для частных машин продажу за наличные приостановили.
По оценке Аксенова, на стабилизацию ситуации потребуется около 30 дней.