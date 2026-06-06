Челябинский СК начал проверку после ДТП с автобусом, в котором пострадали 2 женщины

Напомним, ДТП произошло сегодня утром на первом километре дороги от железнодорожной станции Смолино в Полетаево через Бутаки. Предварительно, водитель пассажирского автобуса не выбрал безопасную дистанцию до следовавшего впереди погрузчика и врезался в него.