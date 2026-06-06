Челябинский СК начал проверку после ДТП с автобусом, в котором пострадали 2 женщины

В Челябинской области следователем СК России выясняются обстоятельства травмирования пассажиров автобуса в результате ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, ДТП произошло сегодня утром на первом километре дороги от железнодорожной станции Смолино в Полетаево через Бутаки. Предварительно, водитель пассажирского автобуса не выбрал безопасную дистанцию до следовавшего впереди погрузчика и врезался в него.
В результате травмы получили пассажиры автобуса — женщины 1954 и 1982 годов рождения.
По данному факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).
«В настоящее время запрошена документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности, в том числе документы о техническом состоянии транспортного средства перед выпуском на линию», — прокомментировали в СК.