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Челябинский СК начал проверку после ДТП с автобусом, в котором пострадали 2 женщины

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Челябинской области следователем СК России выясняются обстоятельства травмирования пассажиров автобуса в результате ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ДТП произошло сегодня утром на первом километре дороги от железнодорожной станции Смолино в Полетаево через Бутаки. Предварительно, водитель пассажирского автобуса не выбрал безопасную дистанцию до следовавшего впереди погрузчика и врезался в него.

В результате травмы получили пассажиры автобуса — женщины 1954 и 1982 годов рождения.

По данному факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

«В настоящее время запрошена документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности, в том числе документы о техническом состоянии транспортного средства перед выпуском на линию», — прокомментировали в СК.