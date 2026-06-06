Полиция выясняет детали массовой драки в центре Ростова

В Донской столице утром в субботу, 6 июня, по словам очевидцев, случилась массовая драка. ЧП произошло в Кировском районе города у здания бывшей табачной фабрики. Свидетели сняли конфликт на видео и выложили его в сеть. На кадрах видно, как вначале дерутся двое молодых людей, а уже через несколько секунд к ним присоединяются еще примерно шесть человек. По словам очевидцев, такие ситуации — не редкость в этом районе.