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Полиция выясняет детали массовой драки в центре Ростова

В Ростове ищут участников конфликта у «Табачки».

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице утром в субботу, 6 июня, по словам очевидцев, случилась массовая драка. ЧП произошло в Кировском районе города у здания бывшей табачной фабрики. Свидетели сняли конфликт на видео и выложили его в сеть. На кадрах видно, как вначале дерутся двое молодых людей, а уже через несколько секунд к ним присоединяются еще примерно шесть человек. По словам очевидцев, такие ситуации — не редкость в этом районе.

К моменту приезда силовиков участники инцидента убежали.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.

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