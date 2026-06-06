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В Перми эвакуировали посетителей ТРК СпешиLOVE

Свидетель сообщил, что людей вывели из-за угрозы возгорания.

Посетителей ТРК СпешиLOVE эвакуировали, сообщает очевидец сайту perm.aif.ru.

Как рассказал свидетель, людей вывели на улицу из-за сообщений о возгорании.

«Нас только что эвакуировали с фильма про Майкла Джексона в СпешиLOVE», — рассказал пермяк Александр сайту perm.aif.ru.

Как отметил молодой человек, работники торгового центра не знают, учебная это тревога или реальная угроза.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в ГУ МЧС России по Пермскому краю, чтоы узнать все детали произошедшего.

Напомним, пермские врачи спасают человека, который получил 50% ожогов тела, пока помогал тушить пожар.

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