В Перми эвакуировали посетителей ТРК СпешиLOVE

Посетителей ТРК СпешиLOVE эвакуировали, сообщает очевидец сайту perm.aif.ru.
Как рассказал свидетель, людей вывели на улицу из-за сообщений о возгорании.
«Нас только что эвакуировали с фильма про Майкла Джексона в СпешиLOVE», — рассказал пермяк Александр сайту perm.aif.ru.
Как отметил молодой человек, работники торгового центра не знают, учебная это тревога или реальная угроза.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в ГУ МЧС России по Пермскому краю, чтоы узнать все детали произошедшего.
Напомним, пермские врачи спасают человека, который получил 50% ожогов тела, пока помогал тушить пожар.
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