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Серия мошенничеств раскрыта в Дзержинске

Курьер забирал наличные у обманутых людей и переводил средства на криптокошельки.

В Дзержинске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Схема преступников была выстроена четко: ключевую роль в ней играл курьер — он забирал наличные у обманутых людей и переводил средства на криптокошельки, оставляя себе оговоренный «куратором» процент.

Одним из самых крупных эпизодов стало хищение пяти миллионов рублей. В конце мая прошлого года злоумышленники убедили 44‑летнюю жительницу Дзержинска передать деньги курьеру под предлогом декларирования сбережений.

Правоохранители выявили и другие эпизоды обмана. Так, аферисты манипулировали сразу несколькими людьми: они заставили двух женщин и мужчину передать деньги 76‑летней пенсионерке. Далее мошенники ввели пожилую женщину в заблуждение — под предлогом замены телефона они вынудили ее отдать курьеру внушительную сумму: собственные 400 тысяч рублей и полученные от других потерпевших 800 тысяч. В общей сложности пенсионерка, действуя по указаниям аферистов, передала злоумышленникам 1 миллион 200 тысяч рублей.

Курьер, участвовавший в преступлениях, задержан полицейскими из Калужской области по аналогичному делу. В отношении него было возбуждено уголовное дело и судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Сейчас мужчина находится в СИЗО.