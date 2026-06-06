Серия мошенничеств раскрыта в Дзержинске

Правоохранители выявили и другие эпизоды обмана. Так, аферисты манипулировали сразу несколькими людьми: они заставили двух женщин и мужчину передать деньги 76‑летней пенсионерке. Далее мошенники ввели пожилую женщину в заблуждение — под предлогом замены телефона они вынудили ее отдать курьеру внушительную сумму: собственные 400 тысяч рублей и полученные от других потерпевших 800 тысяч. В общей сложности пенсионерка, действуя по указаниям аферистов, передала злоумышленникам 1 миллион 200 тысяч рублей.