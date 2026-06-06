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Блогера из Анапы оштрафовали за съемку колонны бензовозов в Крыму

Анапский блогер выплатит штраф за съемку колонны бензовозов в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Тревел-блогер из Анапы Андрей Маковозов приехал в Крым с целью популяризации местных курортов. На фоне появившихся в информационном пространстве слухов о возможном ограничении продажи бензина на полуострове, блогер решил снять актуальный контент. Он зафиксировал на камеру длинную вереницу бензовозов, стоявших на обочине трассы, и выложил кадры в свои социальные сети.

Публикация оперативно привлекла внимание не только подписчиков, но и сотрудников правоохранительных органов, так как в Крыму действуют жесткие меры безопасности, включающие категорический запрет на фото- и видеосъемку военной техники, объектов критической инфраструктуры, а также колонн с горюче-смазочными материалами.

Как неоднократно предупреждали власти полуострова, публикация подобных кадров в открытом доступе раскрывает логистические цепочки и логику снабжения региона, что расценивается как содействие диверсионной деятельности противника.

После оперативного задержания сотрудниками силовых ведомств блогер дал подробные показания. Избежать уголовного преследования помогло отсутствие злого умысла в его действиях — инцидент квалифицировали как административное правонарушение.

«Штраф мне дали большой, я его выплачу. Больше никаких претензий со стороны следственных органов ни Крыма, ни Краснодарского края ко мне нет. Эта ситуация может стать примером для других», — сказал Маковозов.

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