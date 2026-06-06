Двух активистов из Петербурга отправили в СИЗО за похищение трудного подростка

Благими намерениями вымощена дорога в ад — наверняка так сейчас думают двое активистов из Петербурга, которых отправили в СИЗО за похищение подростка и незаконное лишение свободы. Двое «дружинников» из общественной организации решил преподать урок 17-летнему тинейджеру, на поведение которого им пожаловались. По данным следствия 3 июня они подошли к подростку возле одного из домов на Богатырском проспекте и представились сотрудниками полиции, предъявили удостоверение своего объединения и надели наручники на парня.