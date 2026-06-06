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Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Россиянин погиб при атаке беспилотников по грузовым судам в Азовском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Азербайджана.

Источник: Соцсети

В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. МИД Азербайджана сообщил, что погибли пять азербайджанских моряков, пострадали три человека.

«В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре — погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что тела двух погибших граждан Азербайджана обнаружены, принимаются меры по отправке их останков в Баку.

«Судно “Циркон”, на борту которого находились двое других граждан Азербайджана, объявленных погибшими, удерживается на месте поражения из-за угрозы взрыва. Спасательными группами России принимаются необходимые меры для доставки судна в порт», — отметили в МИД.

Сотрудники азербайджанского посольства в РФ находятся на месте, принимаются меры по оказанию необходимой поддержки гражданам.

«Все граждане Азербайджана размещены в гостинице в городе Ейске и находятся на связи со своими семьями. Граждане, намеревающиеся вернуться на родину и утратившие документы, обеспечены соответствующими свидетельствами на возвращение», — добавили в ведомстве.

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