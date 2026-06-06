Блок сараев сгорел в Лукояновском округе

Блок сараев сгорел на улице 1 микрорайон в Лукояновском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
От МЧС привлекались четыре единицы техники и десять огнеборцев.
Дознаватели чрезвычайного ведомства устанавливают причину произошедшего.
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