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Блок сараев сгорел в Лукояновском округе

Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Блок сараев сгорел на улице 1 микрорайон в Лукояновском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

От МЧС привлекались четыре единицы техники и десять огнеборцев.

Дознаватели чрезвычайного ведомства устанавливают причину произошедшего.

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