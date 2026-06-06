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«Дом трясло»: Очевидцы рассказали об атаке БПЛА ВСУ на Кронштадт

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кронштадте длилась всю ночь.

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кронштадте длилась всю ночь. Об этом aif.ru рассказали жители города.

Местные жители рассказали, что налет украинских дронов длился до 9:30 утра.

«Я, конечно, перепугалась, учитывая, что раннее утро, что у меня спит ребенок, а окна и кровать от взрывов потряхивает. Мы быстро собрались и уехали к родителям в другой район», — рассказала одна из жительниц Кронштадта.

Другая жительница сказала, что ее дочь во время атаки беспилотников была в походе вместе со своими одноклассниками. Один из сбитых дронов упал прямо в воду, рядом находились дети, которые отдыхали в лагере. Пострадавших в результате этого происшествия нет.

По словам женщины, она с балкона видела, как летит БПЛА, а потом заметила, что окна в квартире трясутся.

«Дом трясло, было очень страшно», — отметила другая жительница.

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