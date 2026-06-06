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В Ростовской области утонул человек

В реке Миус нашли тело 48-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в селе Троицком Неклиновского района, произошла трагедия. В реке Миус утонул 48-летний местный житель. Тело погибшего заметил рыбак. Он сообщил о страшной находке спасателям.

— Водолазы Неклиновского района извлекли погибшего из реки. Обстоятельства ЧП выясняются, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Сальском районе Ростовской области в реке Маныч также утонул человек. Трагедия произошла во время тест-драйва моторной лодки.

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