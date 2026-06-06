Эвакуированных из-за пожара в Ленобласти жителей доставили домой

Пожар начался сегодня утром после атаки БПЛА. За ночь над регионом сбили 141 беспилотник. Из расположенных поблизости домов эвакуировали более 600 человек. Примерно половину разместили в ПВР, остальные уехали к родственникам. Один человек был госпитализирован, еще трое, включая ребенка, получили помощь амбулаторно.