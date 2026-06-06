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Воронежская фирма не смогла отменить компенсацию за травмы ребенка, попавшего под машину компании

Воронежское предприятие ссылалось, что то, что потерпевший переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская организация не смогла отменить решение суда о компенсации за травмы ребенка, попавшего под машину предприятия.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года на участке автодороги Курск-Борисоглебск-Посевкино-граница Тамбовской. Водитель автомобиля «Вольво», принадлежащего фирме, во время работы допустил наезд на 10-летнего ребенка. Несовершеннолетний получил травмы, которые медики оценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Ребенок до сих пор продолжает испытывать последствия полученных травм.

Тогда Грибановский райсуд взыскал с предприятия в пользу несовершеннолетнего компенсацию 250 000 рублей, а также судебные расходы. Суд исходил из того, что ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины владельца, а сам факт причинения тяжкого вреда здоровью ребенка предполагает моральный вред.

Но фирма подала апелляцию, просив отменить решение суда, ссылаясь на отсутствие доказательств наезда на ребенка именно автомобилем общества, а также на грубую неосторожность самого потерпевшего, переходившего дорогу в неположенном месте, и отсутствие технической возможности у водителя предотвратить наезд.

Судебная коллегия по гражданским делам Воронежского облсуда, рассмотрев апелляционную жалобу, оставила решение суда первой инстанции без изменения, сообщили в Воронежском облсуде.

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