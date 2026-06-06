Воронежская фирма не смогла отменить компенсацию за травмы ребенка, попавшего под машину компании

Инцидент произошел в сентябре 2023 года на участке автодороги Курск-Борисоглебск-Посевкино-граница Тамбовской. Водитель автомобиля «Вольво», принадлежащего фирме, во время работы допустил наезд на 10-летнего ребенка. Несовершеннолетний получил травмы, которые медики оценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Ребенок до сих пор продолжает испытывать последствия полученных травм.