«112»: Драка между сантехником и поваром произошла в кафе «Додо Пицца» в Москве

Сантехник и повар подрались в одном из ресторанов сети быстрого питания «Додо Пицца» на Кутузовском проспекте. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в Telegram-канале «112».
Сотрудники заведения вызвали специалиста, который должен был починить трубы. В один момент повар сделал сантехнику замечание.
Словесный конфликт быстро перерос в физическое противостояние. По словам работников, во время драки у одного из участников якобы был нож.
Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, уточнили в публикации.
Ранее около ресторана на Никольской улице тоже подрались двое мужчин. Ими оказались россиянин и кубинец. В ходе драки иностранцу проломили череп. Нападавшего задержали.