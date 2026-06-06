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Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом на внутренней стороне 88 километра МКАД

ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло на внутренней стороне 88-го километра МКАД. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло на внутренней стороне 88-го километра МКАД. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

На месте работают оперативные службы столицы. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — уточнили в Telegram-канале столичного ведомства.

Днем ранее на второй Вольской улице в районе Некрасовка столкнулись грузовик и автобус, в результате чего пострадали три человека, включая водителя автобуса «Мострансавто».

Кроме того, 4 июня на 49-м километре автодороги в подмосковном Дмитрове грузовик столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии пострадала 25-летняя фельдшер, которую доставили в больницу.