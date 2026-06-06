Мэр Энергодара назвал «крайне сложной» ситуацию с электроснабжением города

В конце мая власти Запорожской области и Энергодара сообщали об атаках ВСУ на город и станцию. 1 июня Энергодар был обесточен из-за повреждений линий электропередачи. 5 июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились ввести вокруг ЗАЭС и Энергодара до 23 июня режим тишины. В этот же день господин Лихачев заявил о нарушении режима со стороны Украины.