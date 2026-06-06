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Мэр Энергодара назвал «крайне сложной» ситуацию с электроснабжением города

Ситуация с электроснабжением в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре остается «крайне сложной», заявил глава города Максим Пухов. По его словам, при ударах по энергетике региона повреждения получило трансформаторное и распределительное оборудование. Электричество в городе работает только в режиме веерных подключений.

Ситуация с электроснабжением в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре остается «крайне сложной», заявил глава города Максим Пухов. По его словам, при ударах по энергетике региона повреждения получило трансформаторное и распределительное оборудование. Электричество в городе работает только в режиме веерных подключений.

«Мы вынуждены работать в режиме веерных подключений: система позволяет снабжать светом лишь часть города. Это, в свою очередь, отражается на водоснабжении — из-за скачков напряжения и отключений насосного оборудования жители не получают услугу должного качества», — написал господин Пухов в Telegram-канале.

В конце мая власти Запорожской области и Энергодара сообщали об атаках ВСУ на город и станцию. 1 июня Энергодар был обесточен из-за повреждений линий электропередачи. 5 июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились ввести вокруг ЗАЭС и Энергодара до 23 июня режим тишины. В этот же день господин Лихачев заявил о нарушении режима со стороны Украины.

О ситуации на ЗАЭС читайте в материале «Прицельно по здравому смыслу».

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