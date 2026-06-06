В Прикамье ищут 10-летнего мальчика в чёрной кепке с надписью «Авангард»

10-летнего мальчика в чёрной кепке с надписью «Авангард» ищут в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион 59».
Всеволод Шаров пропал в городе Оханск. Последний раз мальчика видели днём 6 июня на спортивно-туристической базе «Метеорит». Поисковики уточняют, что ребёнок ушёл оттуда и больше его никто не видел.
Приметы: рост 140−150 сантиметров, на вид 10−11 лет, худощавого телосложения, волосы короткие тёмно-русого цвета.
Ребёнок был одет в чёрную олимпийку на молнии, чёрные штаны и чёрную кепку с надписью «Авангард».
Если вам что-либо известно о пропавшем Всеволоде, сообщите по телефонам:
02, 102 — полиция;
112 — ЕДДС;
+7 (342)241−36−40 — БРНС г. Пермь;
8−912−880−41−60 — волонтёры;
8−958−244−12−84 — инфорг Юлия;
«Любое действие с вашей стороны — огромная помощь в поиске пропавших людей», — отметили волонтёры.