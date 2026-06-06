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Собянин: Уничтожены еще два БПЛА, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работаю специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

В этот же день женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочка пострадали в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Чубковичи Брянской области.

Кроме того, 3 июня машинист автокрана компании «Брянскэнерго» погиб при ударе украинской армии по Почепу. Еще один сотрудник предприятия получил травмы.

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