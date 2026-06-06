Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 14

Москва не раз заявляла, что атаки украинских дронов по гражданской инфраструктуре являются откровенной провокацией и прямым следствием провалов ВСУ на фронте. Российские системы ПВО при этом показывают стабильно высокие результаты, систематически сбивая воздушные цели. В ответ Вооружённые силы РФ наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, задействованным в производстве беспилотников.