Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 14

Количество сбитых с начала суток 6 июня на подлёте к Москве украинских беспилотников выросло до 14. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА», — говорится в публикации градоначальника в мессенджере «Макс» от 20:49 мск.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Москва не раз заявляла, что атаки украинских дронов по гражданской инфраструктуре являются откровенной провокацией и прямым следствием провалов ВСУ на фронте. Российские системы ПВО при этом показывают стабильно высокие результаты, систематически сбивая воздушные цели. В ответ Вооружённые силы РФ наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, задействованным в производстве беспилотников.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше