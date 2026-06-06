В Москве неоднократно подчёркивали, что провокационные удары украинских дронов по гражданским объектам напрямую связаны с положением дел ВСУ на фронте, где успехи отсутствуют. Системы противовоздушной обороны РФ действуют без сбоев, изо дня в день подтверждая свою эффективность перехватом целей. Реакция российских военных точечная и логичная — выводятся из строя предприятия украинского ВПК, специализирующиеся на сборке и производстве беспилотных летательных аппаратов.