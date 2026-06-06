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Минобороны: Над регионами России за день сбили 339 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны пресекли массированную атаку на российские регионы ликвидировав 339 летательных аппаратов. Данные предоставило Министерство обороны вечером в субботу, 6 июня.

Источник: Life.ru

Боевая работа велась весь день, с семи утра до восьми вечера по Москве. Такой продолжительный временной промежуток говорит о волновом характере запусков.

В оборонном ведомстве уточнили географию отражения удара. Дежурные расчёты уничтожали объекты противника над Брянской, Смоленской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Калужской, Московской, Орловской и Рязанской областями.

Южное направление также подверглось нападению. Беспилотники сбивали в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Кроме того, дроны были уничтожены над Крымом и акваторией Чёрного моря.

Все ликвидированные аппараты относились к самолётному типу. Информация о последствиях на земле в сводке не приводится.

В Москве неоднократно подчёркивали, что провокационные удары украинских дронов по гражданским объектам напрямую связаны с положением дел ВСУ на фронте, где успехи отсутствуют. Системы противовоздушной обороны РФ действуют без сбоев, изо дня в день подтверждая свою эффективность перехватом целей. Реакция российских военных точечная и логичная — выводятся из строя предприятия украинского ВПК, специализирующиеся на сборке и производстве беспилотных летательных аппаратов.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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