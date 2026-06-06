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Один взрослый и четверо детей ранены при атаке ВСУ по машине в Брянской области

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Белой Березке Брянской области, ранены пять человек.

Источник: Комсомольская правда

Пять человек, включая четверых детей, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по автомобилю в Брянской области. Об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них — дети», — написал он в личном канале в мессенджере MAX.

Ковальчук сообщил, что пострадавшие были доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ беспилотниками атаковали Белгородскую область. В результате удара киевского режима по автомобилю погиб один мирный житель. Еще один человек получил осколочные ранения в результате детонации FPV-дрона.