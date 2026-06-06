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За день над Россией сбили 339 беспилотников

С 7:00 по 20:00 мск силы ПВО сбили 339 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, дроны уничтожили над Московским регионом, Черным морем, Крымом, Ленинградской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями.

С 7:00 по 20:00 мск силы ПВО сбили 339 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, дроны уничтожили над Московским регионом, Черным морем, Крымом, Ленинградской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к Москве с начала суток сбили 14 БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В Ленинградской области из-за удара БПЛА начался пожар на объекте Минобороны в Большой Ижоре. Возгорание потушили, никто не пострадал. В Брянской области пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали при ударе БПЛА по автомобилю. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. В аэропорту Сочи ограничения на полеты вводили три раза за день. Сейчас авиагавань не работает.

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