Силы ПВО ликвидировали 339 дронов ВСУ над регионами России за 6 июня

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря 339 украинских беспилотников. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в Минобороны страны.
Дроны сбивали в период с 7:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями.
Кроме того, атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись Московский регион, Республика Крым и акватория Черного моря, передает ТАСС.
В этот же день три человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Санкт-Петербург. Их состояние оценивается как легкое, они уже выписаны из больницы домой.
Помимо этого, недавно пять человек погибли при ударе ВСУ по танкеру и двум сухогрузам в Таганрогском заливе Краснодарского края.