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Силы ПВО ликвидировали 339 дронов ВСУ над регионами России за 6 июня

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря 339 украинских беспилотников. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в Минобороны страны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря 339 украинских беспилотников. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в Минобороны страны.

Дроны сбивали в период с 7:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями.

Кроме того, атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись Московский регион, Республика Крым и акватория Черного моря, передает ТАСС.

В этот же день три человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Санкт-Петербург. Их состояние оценивается как легкое, они уже выписаны из больницы домой.

Помимо этого, недавно пять человек погибли при ударе ВСУ по танкеру и двум сухогрузам в Таганрогском заливе Краснодарского края.

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