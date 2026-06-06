Наглый угонщик взял у Хасбика Toyota Camry и пропал с радаров на три дня

На прошлой неделе житель республики взял у Хасбуллы Магомедова подержанную «Камри» на несколько дней, чтобы покататься, пока отдыхает в Дагестане. Спутниковый навигатор в машине выключился как раз на выезде из Махачкалы, после чего арендатор пропал с радаров.