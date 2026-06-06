Пушилин: Двое детей и трое взрослых ранены в ДНР при атаках ВСУ

В селе Новопетриковка Великоновосёлковского округа тяжёлое ранение получил мужчина 1954 года рождения;В Приморском районе Мариуполя травмирован мальчик 2011 года рождения;В Центрально-Городском районе Горловки пострадал юноша 2008 года рождения;В Енакиево ранен мужчина 1963 года рождения — травма средней степени тяжести;На трассе Р-150 у села Березовое Докучаевского округа пострадал мужчина 1983 года рождения.
«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!», — написал глава ДНР.
Также повреждены 14 жилых домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Мариуполе, Старобешевском и Ясиноватском округах.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военнослужащие в ДНР сбрасывают с дронов «Баба-яга» бомбы, замаскированные под сухпайки. Командование ВСУ рассчитывает, что привычный вид коробки с ИРП привлечёт внимание людей.
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