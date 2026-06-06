Четверо детей пострадали при ударе ВСУ по автомобилю в Брянской области

Украинский дрон-камикадзе в субботу, 6 июня, ударил по автомобилю в поселке Белая Березка в Брянской области — в результате пять человек, включая четверых детей, получили серьезные ранения.
По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была целенаправленной.
— Все оперативно доставлены в больницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, — уточнил он в своем Telegram-канале.
Недавно пять человек также погибли при ударе украинской армии по танкеру и двум сухогрузам в Таганрогском заливе Краснодарского края.
Кроме того, 3 июня машинист автокрана компании «Брянскэнерго» погиб при атаке ВСУ по Почепу. Еще один сотрудник предприятия получил травмы.