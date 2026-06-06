Рейс Москва — Владикавказ экстренно сел в Грозном из-за грозы

Airbus A320 авиакомпании S7 направлялся во Владикавказ, но прямо перед снижением лайнер начал кружить в воздухе. Командир объяснил, что в районе аэропорта началась непогода, посадка оказалась невозможна. В связи с этим было принято решение уходить на запасной аэродром в Грозный.