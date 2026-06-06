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Рейс Москва — Владикавказ экстренно сел в Грозном из-за грозы

Самолёт, летевший из Москвы в Северную Осетию, экстренно приземлился в аэропорту Грозного из-за грозы. Об этом сообщает Baza.

Источник: Life.ru

Airbus A320 авиакомпании S7 направлялся во Владикавказ, но прямо перед снижением лайнер начал кружить в воздухе. Командир объяснил, что в районе аэропорта началась непогода, посадка оказалась невозможна. В связи с этим было принято решение уходить на запасной аэродром в Грозный.

Позже рейсу удалось приземлиться во Владикавказе.

Ранее Life.ru рассказывал, что самолёт авиакомпании Turkish Airlines пришлось экстренно сажать в Финляндии из-за атаки дронов на Санкт-Петербург. Потребовалось некоторое время, чтобы борт смог продолжить полёт.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.