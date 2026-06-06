Самодельный легкомоторный летательный аппарат разбился на территории Татарстана

Самодельный легкомоторный летательный аппарат разбился вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, инцидент произошел вечером этого же дня. Пилот погиб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
— Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.
27 мая самолет Ан-2 также потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана. Авиакатастрофа произошла в районе села Железинка. Судно выполняло авиационно-химические работы.