Двое подростков и трое взрослых пострадали при ударах дронов по ДНР

Мальчик 2011 года рождения пострадал в Приморском районе Мариуполя. Второй подросток 2008 года рождения получил ранения в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1963 года рождения в Енакиево, тяжелое ранение диагностировали у мужчины 1954 года рождения. Он получил его при атаке ВСУ на село Новопетриковка. На автодороге вблизи населенного пункта Березовое пострадал мужчина 1983 года рождения.