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В Татарстане потерпел крушение самодельный летательный аппарат, пилот погиб

Самодельное легкомоторное воздушное судно разбилось в районе Казанбаша в Татарстане.

В Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. В результате авиакатастрофы погиб пилот воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Казанбаш. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2. В результате падения воздушного судна погиб один человек. В момент аварии на борту самолета находились два пилота.