В Татарстане упал самодельный легкомоторный летательный аппарат

КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Самодельный легкомоторный летательный аппарат упал в Татарстане, пилот погиб, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, вечером 6 июня вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан произошло падение самодельного легкомоторного летательного аппарата. Пилот погиб», — говорится в сообщении.
Татарская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.
Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.