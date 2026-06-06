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В Татарстане упал самодельный легкомоторный летательный аппарат

В Татарстане упал самодельный легкомоторный летательный аппарат, пилот погиб.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Самодельный легкомоторный летательный аппарат упал в Татарстане, пилот погиб, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, вечером 6 июня вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан произошло падение самодельного легкомоторного летательного аппарата. Пилот погиб», — говорится в сообщении.

Татарская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.