Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДР Конго количество умерших от Эболы увеличилось до 86

Количество подтвержденных случаев заражения лихорадкой достигло 488.

ПРЕТОРИЯ, 6 июня. /ТАСС/. Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 86. Об этом сообщил конголезский Минздрав в ежедневном коммюнике.

За последние 24 часа умерли еще шесть человек. Количество подтвержденных случаев заражения Эболой достигло 488. Вечером 5 июня эта цифра составляла 452.

Министерство отмечает, что продолжаются интенсивные работы с тем, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса Эболы. Власти расширяют медицинские изоляторы в эпицентре нынешней вспышки — конголезской провинции Итури. В них также доставляют дополнительные средства защиты для медработников и обслуживающего персонала.

Правительства ДРК и Уганды официально объявили о начале вспышки лихорадки Эбола 15 мая. Специалисты утверждают, что она является одной из наиболее масштабных и опасных с момента идентификации вируса Эболы в 1976 году.