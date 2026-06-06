В ДР Конго количество умерших от Эболы увеличилось до 86

Министерство отмечает, что продолжаются интенсивные работы с тем, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса Эболы. Власти расширяют медицинские изоляторы в эпицентре нынешней вспышки — конголезской провинции Итури. В них также доставляют дополнительные средства защиты для медработников и обслуживающего персонала.