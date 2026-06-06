Число заражений лихорадкой Эбола в Конго достигло 488 случаев

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные властей страны, количество летальных исходов от заболевания увеличилось до 86.
Всемирная организация здравоохранения признала текущую вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По заявлению властей Конго, эпидемия вызвана штаммом Бундибугио, вакцины и лекарств от которого в настоящее время не существует. Ранее ВОЗ информировала о более чем 200 погибших от лихорадки. Эпицентром вспышки остается провинция Итури.
Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отечественная вакцина против нового штамма вируса уже разработана, однако препарату еще предстоит пройти испытания. В ВОЗ сообщили, что на создание вакцины от штамма Бундибугио может потребоваться до девяти месяцев.