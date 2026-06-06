Число заражений лихорадкой Эбола в Конго достигло 488 случаев

Всемирная организация здравоохранения признала текущую вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По заявлению властей Конго, эпидемия вызвана штаммом Бундибугио, вакцины и лекарств от которого в настоящее время не существует. Ранее ВОЗ информировала о более чем 200 погибших от лихорадки. Эпицентром вспышки остается провинция Итури.