Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилот погиб при крушении самодельного легкомоторного самолёта в Татарстане

В Арском районе Татарстана недалеко от села Казанбаш потерпел крушение самодельный легкомоторный летательный аппарат. В результате происшествия погиб пилот воздушного судна. Об случившемся проинформировала Приволжская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, вечером 6 июня вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан произошло падение самодельного легкомоторного летательного аппарата. Пилот погиб», — сказано в заявлении.

В Татарстане разбился легкомоторный самолёт. Видео © МЧС России.

На место ЧП для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель транспортного прокурора республики. Сотрудники надзорного ведомства устанавливают обстоятельства и причины случившегося, а также проверяют соблюдение законодательства о безопасности полётов.

Кроме того, следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовали процессуальную проверку по статье 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Недавно на авиабазе Ганшань в городе Гаосюн на юго-западе Тайваня произошла авиационная катастрофа. Там разбился учебно-тренировочный самолёт Т-34. Оба пилота погибли на месте. Военно-воздушные силы Тайваня создали специальную оперативную группу. Специалисты изучают обстоятельства происшествия и выясняют причины катастрофы.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше