Код красный: Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км

Сам исполин возвышается над уровнем моря на 3283 метра. Облако пепла ушло в восточном направлении. Шлейф распространился в сторону Камчатского залива на 50 км.
По данным спасательного ведомства, на пути распространения осадков отсутствуют жилые строения. Населённые пункты под пеплопад не попадают.
Сейчас специалисты продолжают следить за обстановкой. Граждан просят сохранять спокойствие и учитывать информацию о возможных изменениях ветра.
Шивелуч — один из самых активных вулканов Камчатки, расположенный в 50 км к северу от Ключевской группы. Это древний массив типа «Сомма-Везувий», где молодой конус (около 2800 м) вложен в разрушенную кальдеру Старого Шивелуча; возраст — 60−70 тысяч лет. Извержения носят взрывной характер: в кратере постоянно растёт вязкий лавовый купол, обрушения которого порождают пирокластические потоки и пепловые столбы высотой до 10−15 км. Катастрофическое извержение 1964 года привело к обрушению купола и гигантскому обломочному шлейфу. С конца 1990-х вулкан почти непрерывно активен, а мощные выбросы 2023−2024 годов вызывали сильные пеплопады, нарушали авиасообщение и разрушали дороги.
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