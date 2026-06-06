Код красный: Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км

Шивелуч — один из самых активных вулканов Камчатки, расположенный в 50 км к северу от Ключевской группы. Это древний массив типа «Сомма-Везувий», где молодой конус (около 2800 м) вложен в разрушенную кальдеру Старого Шивелуча; возраст — 60−70 тысяч лет. Извержения носят взрывной характер: в кратере постоянно растёт вязкий лавовый купол, обрушения которого порождают пирокластические потоки и пепловые столбы высотой до 10−15 км. Катастрофическое извержение 1964 года привело к обрушению купола и гигантскому обломочному шлейфу. С конца 1990-х вулкан почти непрерывно активен, а мощные выбросы 2023−2024 годов вызывали сильные пеплопады, нарушали авиасообщение и разрушали дороги.